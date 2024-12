Ousmane Sonko annonce la construction de nouvelles universités et l’achèvement des chantiers en cours

Le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé, vendredi, la construction de nouvelles universités dans les régions qui n’en disposent pas encore et l’achèvement des chantiers des universités Amadou Mackhtar Mbow (Diamniadio), Iba Der Thiam (Thiès, ouest), Assane Seck (Ziguinchor, ,sud) et Gaston Berger (Saint-Louis, nord). « Tous les chantiers seront achevés pour répondre aux besoins croissants des étudiants et stimuler la recherche appliquée. De nouvelles universités seront construites dans les régions qui n’en disposent pas afin de rapprocher l’offre d’enseignement supérieur des populations », a dit le Premier ministre en faisant sa Déclaration de politique générale devant les députés. Ousmane Sonko a également fait part de la volonté du gouvernement d’instaurer « un dialogue permanent et constructif avec des partenaires sociaux du système d’éducation et de formation qui permettra de bâtir un pacte de stabilité au sein de l’espace scolaire et universitaire ».