Où est passée notre fierté nationale ?*

La fierté. Un mot de six lettres aussi simple que chargé de sens. Que signifie d’être fier, d’être Sénégalaise, Sénégalais ? Comment ressentons-nous cette émotion, façonnée par nos cultures, notre histoire, nos éducations ? En fin, pouvons-nous brandir tous ensembles notre fierté d'appartenir à une même société, avec nos différences culturelles, une commune volonté de vivre ensemble, en étant nous même, dans le respect, la tolérance, l'amour, la sauvegarde du bien commun, et j'en passe... Si la signification vraie de la fierté varie d’une personne à l’autre, l'amour de la patrie, le respect du bien commun, de la responsabilité assumée devraient nous guider vers une fierté nationale, une citoyenneté, une politesse, une gentillesse à nous protéger mutuellement, à bannir la violence verbale, et physique. Sénégalaise, Sénégalais soyons fiers et gardons jalousement notre fierté qui fait de nous un peuple un but et une foi. *Faouzou*