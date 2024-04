ONU : Abdoulaye Bathily démissionne !

Le diplomate sénégalais, Abdoulaye Bathily, a démissionné de son poste d'Envoyé Spécial de l'ONU à Tripoli. Selon les informations de Jeune Afrique, le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a accepté sa démission à contrecœur. Un an et sept mois, c'est le temps qu'Abdoulaye Bathily aura passé comme Envoyé Spécial de l'ONU à Tripoli. Nommé en septembre 2022, le Sénégalais de 77 ans a confirmé à Jeune Afrique avoir démissionné de son poste. Il était la huitième personnalité à occuper cette fonction depuis la chute de Mouammar Kadhafi, en 2011. Selon Abdoulaye Bathily, la Libye « est devenue un terrain de jeu pour rivalités politiques et que personne ne veut que l’ONU réussisse sa mission ».