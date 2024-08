Nyassia : découverte d’une mine antipersonnel au village de Katouré

Une mine anti personnel a été découverte mercredi par des populations du village de Katouré , dans la commune de Nyassia (Ziguinchor, sud), a appris l’APS, jeudi d’une source sécuritaire. “Une mine anti personnel a été découverte hier (mercredi ). Cela a mobilisé aujourd’hui les équipes de l’organisation Mines Advisory Group (MAG) et Humanity & Inclusion (HI) “, a informé la même source. “C’est vraissemblement une ancienne mine qui s’est déposée sur la route du fait du ruissellement des eaux. Ce type de mine souvent ramassé par les communautés est fréquent après les opérations de déminage”, a t-elle fait savoir. Elle indique que l’organisation Humanity et Inclusion à travers le Centre national d’action antimines au Sénégal s’occupera de sa destruction ce vendredi.