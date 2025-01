«Nouvelle responsabilité» : Cheikh Oumar Anne porte plainte contre...

L'ancien ministre de l'Enseignement supérieur, Cheikh Oumar Anne, a déjà actionné ses avocats. Selon Source A, qui relaye l'information dans sa livraison de ce mercredi, 8 janvier, le maire de Ndioum a décidé de porter plainte contre Oumar Sow, l'ancien ministre conseiller du Président sortant, Macky Sall. Le responsable politique de Yeumbeul accuse son camarade de parti au sein de la «Nouvelle responsabilité», lancée par l'ancien Premier ministre Amadou Bâ, «d'avoir fait des magouilles», lors des investitures pour les législatives anticipées du 17 novembre dernier. «Je fais partie des fondateurs de la "Nouvelle Responsabilité" dirigée par Amadou Bâ. Mais Cheikh Oumar Anné se considère comme un homme puissant à travers son argent et ses marabouts. Et il ne cesse de proférer des menaces, sous le regard impuissant de Amadou Bâ», charge-t-il, repris par la source. Sow de marteler : «On m'a[vait] mis à la 27e place sur la liste [des candidats investis]. Toutes les personnes qui ont été investies [par] la coalition "Jàmm ak Njariñ" et qui ont occupé une bonne place ne sont pas plus méritantes que moi sur le plan politique. Je ne suis pas une personne qui sera téléguidée. Je suis libre dans mes pensées et positions politiques.» La réplique n'a pas tardé, signale le journal : Cheikh Oumar Anne a répondu par une plainte.