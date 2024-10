Non-paiement et lenteurs : Le collectif des vacataires de l'Université de Bambey lance une grève de 72 heures

Dans un communiqué reçu à Seneweb, le collectif des Enseignants Non-Permanents de l’Université Alioune Diop de Bambey a annoncé une grève de 72 heures, renouvelable, à compter de ce mardi 8 octobre. "Après constat du non-paiement et des lenteurs notées dans le traitement des heures de vacation, le Collectif des vacataires vous informe du premier plan d’action qu'il compte mettre en œuvre à partir du Mardi 08 Octobre 2024. À cette date, une grève de 72 heures renouvelables sera observée pour une meilleure prise en charge des points suivants : 1. Retard de 3 semestres dans le paiement des heures de vacations. 2. Arrêt de la restauration des vacataires de SATIC. Suite à notre dernier communiqué, une grève de 72 heures renouvelable débutera à partir de ce Lundi 07 Octobre 2024. De plus, le Collectif déplore le manque de communication des autorités face aux problèmes rencontrés par les PER vacataires dans l'espace universitaire. Ainsi, il souhaite un règlement rapide de ces questions afin d'éviter des perturbations dans le déroulement normal des enseignements-apprentissages, notamment par le déclenchement de nouveaux plans d'action".