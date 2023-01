Non à une société civile pyromane et rentière de la tension (Par Babacar Ba)

« Ce procès peut mener à une guerre civile », le Forum du Justiciable regrette ces propos d’une gravité extrême relatés par la presse et qui auraient été tenus par le doyen Alioune Tine. Au lieu d'appeler à l'apaisement et au respect des institutions de la République, seules garant de la paix sociale, une certaine société civile joue à faire peur à la population sénégalaise. Le Forum du justiciable estime que cette tendance outrancière à l'exagération qui n'honore pas les tenants de tels propos doit cesser. Ce champ lexical qui tente de peindre le Sénégal comme un Etat qui risquerait d'imploser, voir de brûler doit être banni et laisser la place à l'appel à la retenue, au dialogue et au respect des institutions de la République. Le Forum du justiciable rappelle que le rôle de la société civile est et demeure la promotion de la paix, de la sécurité des personnes et des biens, de la non violence et le respect de la marche régulière des institutions de la république, peu importe ses insuffisances et défaillances qu'il faut bien entendu, plaider pour leur correction en vue d'obtenir une administration juste équitable et indépendante. Il est inapproprié voir inacceptable d'utiliser certains propos pour qualifier d'éventuelles conséquences d'un procès pénal. Le Forum du Justiciable invite tous les acteurs au calme et à la retenue et d'éviter de tomber dans des propos expéditifs qui pourraient saper notre commun vouloir vivre ensemble. Fait à Dakar le 23 janvier 2023. Babacar Ba Forum du justiciable