Nominations du Conseil des ministres : la grosse bourde de Diomaye Faye

Parmi les nominations issues du Conseil des ministres de ce mercredi 5 juin, une a retenu l’attention des défenseurs de l’orthodoxie dans le fonctionnement des institutions. Il s’agit de celle de l’ingénieur en électronique et systèmes de communication Ndèye Fatou Ndiaye au poste de coordonnateur de l’Unité de coordination et de gestion du Fonds de développement du service universel des télécommunications (FDSUT), en remplacement de Modou Mamoune Ngom. Il s’agit d’une grosse bourde, si l’on en croit Les Échos. «D’abord et avant tout, le coordonnateur du FDSUT est nommé par arrêté ministériel. Et là, c’est un décret qui est pris pour le nommer», pointe le journal. Par ailleurs, enfonce la même source, Modou Mamoune Ngom, en poste depuis deux ans, est relevé de ses fonctions alors que «le coordonnateur du FDSUT est nommé pour un mandat de 3 ans renouvelable». «Avec le sérieux qu’on lui connaît, il est probable que [ce dernier] ne va pas s’opposer à cette nomination, mais il faut mettre les formes dans les limogeages», suggère Les Échos.