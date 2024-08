Nécrologie : Issa Hayatou, l'ancien président de la CAF est décédé

L’ex patron de la CAF de 1988 à 2017, est décédé ce jeudi 8 août 2024 à Paris, à l’âge de 78 ans. Issa Hayatou était une figure emblématique du football africain. Originaire du Cameroun, il a présidé la Confédération Africaine de Football (CAF) pendant près de 30 ans. Sous son mandat, la CAF a connu une période de développement et de professionnalisation du football sur le continent africain. Il a également œuvré pour l'attribution de la Coupe du Monde de la FIFA à l'Afrique, qui s'est tenue en Afrique du Sud en 2010. Malgré des controverses et des accusations de corruption qui ont entaché son long mandat, Issa Hayatou est resté une figure respectée et influente du football africain. Entre octobre 2015 et février 2016, Hayatou a assuré la présidence par intérim de la FIFA, à la suite de la suspension de Sepp Blatter.