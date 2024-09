Ndiassane : Diomaye Faye annonce l’érection de la Direction des Affaires religieuses en Délégation

Venu sacrifier, ce jeudi 19 septembre, à la traditionnelle visite en prélude au Mawlid Al Naby de la capitale spirituelle de la Qadiriyya du Sénégal, Ndiassane, prévu ce dimanche 22 septembre, le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a annoncé au Khalife général Ndiassane, Shérif Cheikh Bouh Sidy Moctar Kounta, sa décision d’ériger, « sous peu, la Direction des Affaires religieuses en Délégation ». Le chef de l’État dit, pour ce faire, tenir compte de « la posture que cette Direction compte adopter » mais surtout de « l'urgence qu'il y a à formaliser les relations entre l'État et les foyers religieux du pays qui représentent beaucoup pour le Sénégal ». Il a, d’ailleurs, annoncé la tournée que le tout nouveau directeur des Affaires religieuses et de l'Insertion des diplômés en langue arabe, Dr Djim Dramé, compte effectuer au niveau des foyers religieux ». Le Président Diomaye Faye invite les guides religieux à « lui accorder une oreille attentive » mais surtout à « l'accompagner dans cette mission », parce que, dit-il, « la religion occupe une place de choix dans mon programme de développer le Sénégal ». Aussi de revenir sur l'importance capitale qu'il accorde aux religions, au culte, au Sénégal ». Accompagné de son Directeur de Cabinet, Mary Teuw Niane, des ministres de l'Intérieur, Général Jean-Baptiste Tine, de la Famille, Maïmouna Dièye, et quelques membres de son Cabinet, le Président de la République, arrivé à 11h dans la cité religieuse, a d’abord eu une longue entrevue avec la Khalife général de la ville sainte d’Akh-Loul Kountiyyou. Un guide religieux, dit-il, « très au fait de l'actualité ». « Nous avons évoqué des problèmes de développement du pays et de la cité religieuse de Ndiassane, notamment l'assainissement, l'agriculture et l'éducation, entre autres points », a-t-il fait savoir. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dit se réjouir d'être aujourd'hui auprès de la famille Kountiyyou qui représente beaucoup pour la Ummah islamiyya, juste pour solliciter des prières pour un Sénégal de paix, de prospérité. Aussi, est-il revenu sur « la sécurité routière, pour passer un Gamou sans accident » et a exhorté les chauffeurs à « redoubler de vigilance sur la route ». Une opportunité pour la famille Akh-Loul Kountiyyou de lui faire part de quelques préoccupations de Ndiassane notamment « le centre de santé » mais surtout « le problème de manque d'infrastructures, parce que Ndiassane mérite plus ».