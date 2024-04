Ndiaga Sylla sur les premières nominations : « C’est un bon casting parce que… »

Le nouveau président de la République du Sénégal a déjà acté trois nominations. Ousmane Sonko, Pr Mary Teuw Niane et Oumar Samba Ba ont été officialisé à leur poste comme, respectivement, Premier ministre, Directeur de cabinet et Secrétaire Général de la Présidence. Pour l’expert électoral, Ndiaga Sylla, les premiers choix actés par le nouveau président sont louables. « Les 3 premières nominations : un Premier ministre, initiateur du projet, un allié expérimenté comme Directeur de cabinet et un Secrétaire Général de la Présidence, qui est un commis de l’État, pour la continuité. Bon casting en attendant la suite ! », souligne-t-il. Le reste du gouvernement sera connu sous peu. Sur les antennes de la TFM, il est annoncé que la liste des ministres devrait être publiée dès aujourd’hui, mercredi, à partir de 15 heures. Cette annonce devrait offrir un aperçu plus précis de la feuille de route du nouveau gouvernement et des priorités qu’il compte mettre en avant pour répondre aux défis nationaux.