Naufrages et accidents : Les recommandations de Cheikh Oumar Diagne aux Sénégalais

Face à la recrudescence des accidents de la circulation et des naufrages en mer, Cheikh Oumar Diagne a présenté ses condoléances aux familles des victimes de Ndangalma et de Mbour. Pour le ministre conseiller et directeur des Moyens généraux de la présidence de la République, des prières à l’échelle nationale s’imposent pour lutter contre ces catastrophes. Il a prôné également un changement de comportement. Voici son communiqué. "Allah éprouve toujours ses serviteurs. S’ils l’endurent de la plus belle des manières, Il les élève et les agrée. Mes sincères condoléances à ces familles éplorées, que Firdaws soit la demeure de nos disparus (Mbour et Ndangalma). Ces séries d’accidents doivent nous interpeller. Serigne Cheikh disait que « daniou wara sangue deuk bi ». Je crois que des prières à l’échelle nationale s’imposent, car la plus grande arme du croyant reste la PRIÈRE. Nous devons aussi travailler sur nos comportements individuels et collectifs, car des entités démoniaques vivent avec les hommes comme nous l’enseigne le Coran. Ces créatures sont renforcées dans un environnement où le chirk, la jalousie, la calomnie, la méchanceté et les sacrifices maléfiques sont pratiqués. Ils s’affaiblissent quand la miséricorde, l’amour, le tawhid et la solidarité sont au rendez-vous. Accompagnons l’État dans sa volonté de prévention en participant dans la veille ainsi que la sensibilisation pour sauver des vies. En ce mois béni, travaillons sur les qualités de TAHA, n’est-ce pas lui notre imam et modèle ?? Le meilleur Gamou réside dans l’implémentation des caractères et attitudes prophétiques sur nous. Imitons sans relâche l’élu, car en cela réside notre paix ici-bas et dans l’au-delà. Qu’Allah nous maintienne dans/sur sa voie droite et qu’Il veille sur le Sénégal et sa population."