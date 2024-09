Naufrages d'embarcations de migrants : L’appel de Aly Ngouille Ndiaye aux jeunes

L'ancien ministre Aly Ngouille Ndiaye, maire de Linguère, s'est désolé du fait que «notre pays vit depuis quelques semaines des tragédies liées à des accidents de la circulation et à des naufrages d'embarcations de migrants». Il dit constater que «ces drames entraînent un lot de pertes en vies humaines et de blessés» et s'incline devant la mémoire de ces filles et fils du Sénégal en présentant ses sincères condoléances aux familles des victimes. Aly Ngouille Ndiaye souhaite un prompt rétablissement aux blessés et aux rescapés. Il invite, par ailleurs, le Gouvernement à «œuvrer pour mettre un terme à ces phénomènes qui emportent des jeunes sénégalaises et sénégalais». Le maire de Linguère appelle les jeunes à «garder l'espoir d’un futur meilleur dans leurs terroirs».