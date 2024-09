Naufrage d'une pirogue à Mbour: Les condoléances du chanteur Baaba Maal

Le Sénégal est terriblement frappé cette semaine par la découverte de nombreux corps aux larges de la petite côte de Mbour. Le naufrage d'une pirogue qui transportait de jeunes candidats à l'émigration irrégulière a fait plus de 39 morts et plusieurs personnes disparues. Depuis cette "catastrophe" qui frappe le pays, les messages de condoléances se multiplient. La star de la musique sénégalaise, Baaba Maal, a réagi en ce sens en apportant son soutien à la population de Mbour et à celle de Kaffrine. "Je voudrais présenter mes condoléances les plus émues au peuple sénégalais à la suite des tragédies de Kaffrine et de Mbour, apporter mon soutien, ma compassion et ma solidarité aux familles des blessés et des disparus", a-t-il déclaré sur Seneweb.