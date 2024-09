Naufrage à Mbour : Aminata Touré réagit et demande aux jeunes d'envisager l'avenir au Sénégal

Le chavirement d'une pirogue de migrants a fait provisoirement 14 morts, au large de Mbour. L'embarcation contenait environ 150 personnes, dont la plupart sont encore portées disparues. Sur les réseaux sociaux, l'ancienne Première ministre Aminata "Mimi" Touré a fait part de sa tristesse face à ce drame. Elle en a profité pour exhorter la jeunesse à rester au pays au lieu de prendre la mer. "J'exprime ma solidarité et compassion à l'endroit des familles des occupants de la pirogue de Mbour à bord de laquelle auraient embarqué plus de 200 personnes dont le sort de la plupart nous est inconnu. Encore une fois, nous exhortons notre jeunesse à définitivement abandonner l'idée de l'immigration clandestine et d'envisager le présent et l'avenir ici au Sénégal où les opportunités existent dans le contexte des changements importants envisagés par notre régime", écrit la haute représentante du chef de l’État Bassirou Diomaye Faye.