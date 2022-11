Mya Guissé : « Il n’y a plus de groupe Maabo, C’est notre 3e divorce »

Le clip « Idda » serait la confirmation de son divorce avec No face. Même si certains soutiennent toujours un coup de com, la chanteuse dans cet entretien avec le journal L’Observateur met un terme à cette folle rumeur. Mia considère le groupe « Maabo » comme de l’histoire ancienne. L’ex femme de No face ne souhaite pas entrer sur les détails de son divorce mais par contre précise qu’elle a été répudiée à trois reprises. » Il n’y a plus de groupe « Maabo ». C’est de l’histoire ancienne. Quant à No-Face, nous avons déjà divorcé à trois reprises, nous sommes tous les deux musulmans et suivons les prescriptions de notre religion. Je ne souhaite pas entrer dans le vif du sujet pour le moment. Tout ce que je peux dire, par égard à ma fille et pour préserver ma dignité de femme, c’est que j’ai vraiment vécu des choses immondes. Je ne suis pas encore prête à en parler. Néanmoins, il reste le père de ma fille, c’est la seule relation que je peux dorénavant avoir avec lui. Un duo avec lui n’est pas, pour le moment, envisageable. Je tiens à évoluer dans un environnement serein et sain, mais il reste un artiste sénégalais et il ne faut jamais dire jamais, » a confié à nos confrère de L’Observateur. Même si le divorce est respecté, beaucoup de sénégalais souhaite revoir le couple de nouveau. Et si on désignait le bara Yego en amitié.