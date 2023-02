Musique. Beyoncé marque l’histoire aux Grammy Awards

Queen B, reine des Grammy. Dimanche 5 février, la superstar a reçu quatre récompenses pour son album Renaissance, sur neuf nominations, et a battu un record, rapporte The New York Times. Elle devient la chanteuse la plus récompensée des Grammy Awards, avec 32 trophées. Dimanche 5 février, à Los Angeles, Beyoncé a remporté les catégories du meilleur album dance, du meilleur enregistrement dance, de la meilleure chanson R’n’B et de la meilleure performance R’n’B. “Mais une fois encore, les récompenses reines lui échappent et ce n’est que dans des catégories secondaires qu’elle remporte ses quatre victoires”, explique le New York Times. C’est la quatrième fois que Beyoncé repart bredouille dans la catégorie du meilleur album, qui a été remporté par le Britannique Harry Styles. Des hommages “Reste que les succès de Beyoncé ont illuminé toute la soirée”, selon le New York Times. Le quotidien américain rapporte que “la chanteuse a remercié Dieu et sa famille, et a rendu un hommage appuyé à son oncle Jonny, homosexuel, qu’elle a un jour présenté comme sa ‘marraine’ et la personne qui l’avait initiée à la culture LGBTQ”. Beyoncé décrit son album Renaissance comme un hommage à la communauté LGBTQ. Et certains artistes ont eux rendu hommage à Beyoncé en recevant leurs prix. “Tu es sans conteste l’artiste de nos vies !” a affirmé à son adresse la chanteuse Lizzo, relate le New York Times.