Mouvement d’humeur des élèves de Mbour: Le Directeur de la Formation accuse le corps enseignant

La grève des élèves du lycée Demba Diop de Mbour qui ont déserté les classes pour dénoncer un programme scolaire trop surchargé a fait réagir Mouhamadou Moustapha Diagne. Le Directeur de la Formation et de la Communication au ministère de l'éducation estime que certains enseignants sont en train de politiser le système éducatif. Il les accuse, également, de manipuler les enseignants. "Avec les indemnités très considérables ajoutées aux salaires des enseignants, il sera extrêmement difficile de mobiliser le corps enseignant dans des grèves ou mobilisations importantes. C'est pourquoi il y a toujours certains qui s'agitent en passant par les élèves pour parler de l'école", a-t-il souligné sur les ondes de I-Radio. Toutefois Mouhamadou Moustapha Diagne reconnaît que le système fait encore face à la problématique des contenus et aux finalités de l'éducation et de la formation. "Les programmes ont connu plusieurs changements depuis 1960, explique-t-il. Dans les programmes d'histoire et de géographie, on enseigne le Sénégal, l'Afrique et le monde. En littérature aussi beaucoup d'auteurs africains sont enseignés dans le programme de français, d'anglais et d'autres disciplines. Donc les prétextes évoqués par ces élèves grévistes sont faux. Toutefois, il y a des efforts à faire pour réviser et ajuster les programmes pour mieux les adapter à nos réalités. Mais pour le moment, cette doléance reste impossible à traiter. J'invite les élèves à rejoindre les salles de classes"