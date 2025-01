Moustapha Diakhaté : "Il y a des avocats véreux, escrocs qui ont contribué au surpeuplement de Rebeuss"

Face à la presse ce mardi 28 janvier 2025, Moustapha Diakhaté, ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar (BBY), a dénoncé publiquement les pratiques de certains avocats qu’il qualifie de véreux et d’escrocs, affirmant qu’ils ont contribué au surpeuplement de la prison de Rebeuss. D’après lui, ces avocats profitent de la détresse de leurs clients en les escroquant : "Certains avocats prennent d’importantes sommes d’argent pour traiter des dossiers et disparaissent ensuite sans honorer leurs engagements. Tu confies un dossier à un avocat, tu lui paies des millions et il disparaît sans régler ton problème."

L’ancien président du groupe parlementaire BBY souligne ainsi l’injustice dont sont victimes certains justiciables.

Un engagement pour lutter contre ces abus