Motion de censure : Doudou Wade et le «penalty» du porte-parole du gouvernement

Ancien président du groupe parlementaire Libéral et Démocratique (PDS), Doudou Wade s’est prononcé sur la polémique née des propos du porte-parole du gouvernement, Moustapha Sarré, au sujet de l’éventualité d’une motion de censure de l’opposition contre l’équipe dirigée par Ousmane Sonko. «C’est gênant, je ne vois pas quel est l’intérêt pour le gouvernement de soulever cette question alors que les gens étaient en situation d’observation d’un climat serein pour voir comment faire pour que chaque institution puisse faire son travail», se demande l’ancien député dans un entretien paru ce mercredi dans Source A. Doudou Wade estime que le ministre de la Formation professionnelle «est venu mettre du feu dans la case et pousser à des réactions extrêmement négatives parce que lui aussi a été très négatif sur cette question». À son avis, cette attitude de la voix du gouvernement expose davantage le Premier ministre à une motion de censure du groupe parlementaire Benno (opposition), lors de sa Déclaration de politique générale. «Il faut s’attendre à tout, ratisse large l’ancienne tête de file des députés PDS. Je ne sais pas s’ils [les députés Benno] vont le faire parce qu’ils n’ont rien dit, mais s’ils le font ça ne me surprendra pas. Ce qui va me surprendre, c’est qu’ils ne le fassent pas.» Doudou Wade martèle : «Des fautes comme ça, on n’en fait pas quand on appartient à un gouvernement qui vient d’être mis en place, à un régime qui est mis en place il y a 20 jours. […] C’est compliqué si en début de match, on cause un penalty.»Exit le Général de Corps d'Armée Moussa Fall, place au Général de division Martin Faye. Ce dernier est nommé Haut-Commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la Justice Militaire, ce mercredi 24 avril par le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Par la même occasion, le Général de Brigade Papa Diouf, précédemment Commandant de la Gendarmerie Mobile, est nommé Haut Commandant en Second de la Gendarmerie nationale et Sous-Directeur de la Justice Militaire, en remplacement du Général de Division Martin Faye.