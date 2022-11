Ministère de la Fonction publique : le budget 2023 augmente de 550 millions FCFA

Le projet de budget 2023 du ministère de la Fonction publique et de la Transformation du Secteur public est arrêté à la somme de 6 370 844 450 FCFA en crédits de paiement (CP) pour 9 680 697 574 FCFA en autorisations d’engagement (AE) contre 5.814.606.282 F CFA en 2022, soit une hausse de plus de 550 millions FCFA. Le projet de budget 2023 du Ministère de la Fonction publique et de la Transformation du Secteur public est reparti en trois programmes. Pour l’exercice 2023, les crédits dédiés au programme Fonction publique sont arrêtés à 2681 159 318 FCFA en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. Les crédits alloués au programme « Renouveau du Service public » s’élèvent à 470 242 393 FCFA en AE et al 440 121 281 FCFA en CP. Concernant le programme « Pilotage, Coordination et Gestion administrative » les crédits alloués à ce programme au titre de l’exercice 2023, sont évalués à 4 529 315 863 FCFA en AE et 2 249 583 851 FCFA en CP.