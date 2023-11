Ministère de l'Agriculture : Plus de 207 milliards F CFA de budget en 2024

Le budget du Ministère de l'Agriculture, de l'Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire est arrêté à 219 494 446 493 FCFA en autorisations d'engagement et 207 842 023 528 FCFA en crédits de paiement. Il est réparti autour de quatre programmes. Il s’agit du programme pilotage, coordination et gestion administrative, du programme sécurisation de la base productive et développement des infrastructures rurales, du programme augmentation de la production, diversification et valorisation des produits agricoles, et enfin du programme accompagnement à la production financement, recherche, formation et appui-conseil. Samba Ndiobene Ka, a souligné face aux députés, ce mardi, dans le cadre de l’examen du budget de son département, que “l'agriculture est le moteur de la croissance économique et le pilier du développement économique et social de notre pays”. De son côté, le ministre des finances et du budget a informé de la hausse significative du budget des investissements, qui est passé de 63 000 000 000 de FCFA en 2023 à 14 900 000 000 de FCFA en 2024, soit 82, 3%. De plus, il a précisé que 86% du budget de ce ministère est consacré à l'investissement au bénéfice exclusif des acteurs du secteur. Aussi, précisera-t-il, que la baisse des transferts courants est consécutive au reclassement en dépenses en capital, en faveur de l'amélioration de la productivité de l'agriculture. En outre, a souligné le ministre, « une revue des dépenses publiques du secteur permet de noter que les crédits affectés à ce dernier dépassent le budget de ce département et tournent autour de 253 000 000 000 milliards de FCFA. Ce qui permet de conclure que, relativement à l'atteinte des objectifs de Maputo, le Sénégal est environ à près de 10% des dépenses orientées vers le secteur agricole au sens large ».