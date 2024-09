Migration : Originaires de Makacolibantan, Mouhamadou Lamine Kane et 6 autres jeunes, portés disparus depuis 4 mois

Ils sont sept (7). Originaires de Makacolibantan dans la région Tambacounda, ils n’ont plus donné signe de vie depuis quatre (4) mois. Mouhamadou Lamine Kane, Ibrahima Sy, Elhadji Ba, Fodé Yock, Sidy Cissé, Sana Ba et Madou kane avaient pris une pirogue pour se rendre en Espagne en entrant par la porte des îles Canaries. Depuis lors, leurs familles respectives n’ont plus de leurs nouvelles. Leurs bateaux ont, selon les informations reçues du cousin de Mouhamadou Lamine Kane, quitté Yenne le 05 Mai 2024. Entre temps, ils ont appris que les migrants ont été interceptés par une bande armée tunisienne. Une information dont nous n’avons pas eu la confirmation. Des investigations sur le cas de ces jeunes sont menées par nos équipes depuis maintenant deux mois. Sans succès. On partage alors leur histoire pour un maximum de partage afin de pouvoir avoir une réponse exacte sur le cas de ces jeunes.