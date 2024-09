Météo : L’Anacim annonce des manifestations pluvieuses

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) a publié son bulletin à courte échéance valable du 11/09/24 à 12 h au 12/09/24 à 12 h. Voici le communiqué. «Au cours des prochaines 24 heures, des manifestations pluvieuses seront notées sur les régions Sud (Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, Tambacounda et Kédougou) et Centre (Kaolack, Kaffrine, Fatick, Diourbel, Thiès et Dakar) du pays. A Louga et à Saint-Louis, la présence de nuages denses pourrait y occasionner de fines pluies par endroits. Toutefois, le temps sera stable sur la zone nord-est du pays avec un ciel nuageux à couvert. La chaleur sera moins marquée sur le long du littoral, en raison de la couverture nuageuse, à l’exception des localités Nord où le temps chaud prédominera avec des températures maximales qui avoisineront 35° à 38°C. Les visibilités seront généralement bonnes. Les vents souffleront de secteur Sud à Sud-ouest avec une intensité faible modérée. »