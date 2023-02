Meeting interdit de Mbacké : 10 manifestants placés sous mandat de dépôt, retour de parquet pour les 59

Les 69 manifestants arrêtés à Mbacké, Dix manifestants dans l’affaire du meeting interdit de Mbacké ont été placé sous mandat de dépôt ce mardi 14 février. Les 59 ont bénéficié d’un retour de parquet. Ils ont passé la nuit à la police de Diourbel. Le parquet a sollicité la libération des mineurs et des quatre élèves en attendant l’appréciation du juge d’instruction, rapporte Rfm repris par nos confrères de Senegal7. Le procureur de la République près le tribunal de Grande instance de Diourbel a publié un communiqué sur cette affaire pour demander l’ouverture d’une information judiciaire pour « participation à un rassemblement et à des actions diverses, dégradation de biens, dommage à la propriété mobilière et immobilière d’autrui, instigation pour participation à un rassemblement et des actions diverses ayant causé des dommages aux biens ou à des personnes, manœuvres et actes de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves ou tout simplement à enfreindre la loi. » L’arrestation des élèves a déclenché une grève de trois jours par les gouvernements scolaires de Mbacké.