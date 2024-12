Médias reconnus par l'État : «Cv loués», au coeur des vérifications additionnelles du ministère de la Communication

Dans un communiqué, le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique (MCTN) a annoncé qu’il procédera à des vérifications supplémentaires auprès de l’Inspection du travail et du Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) avant de dévoiler la liste définitive des médias conformes aux dispositions du Code de la Presse. Source A croit savoir que la commission de validation des médias a détecté «des fraudes» dans certains dossiers. «N'ayant pas, au sein de leur personnel, un rédacteur-en-chef ou un directeur de Publication ayant capitalise respectivement 7 et 10 ans d'ancienneté dans la presse, certains médias, qui ne sont pas en règle, auraient loué des Cv de journalistes travaillant dans d'autres Rédactions, moyennant de l'argent», avance la même source. Qui ajoute : «Face à ces pratiques frauduleuses présumées à grande échelle, [les services du ministre Alioune Sall] ont sollicité les services compétents pour effectuer les vérifications additionnelles d'autant que l'exercice a permis de constater des doublons relevés concernant les journalistes occupant les fonctions de directeur de publication et de rédacteur en chef dans plusieurs médias différents.[...].» Les auteurs risquent gros, prédit Source A.