Me Cheikh Koureyssi Ba demande aux nouvelles autorités de « débusquer, démasquer et traquer sans état d’âme »

Cheikh Koureyssi Ba, avocat éminent du Sénégal et ancien conseiller de Ousmane Sonko, a fait une sortie remarquée sur Facebook ce matin, exhortant les nouvelles autorités à poursuivre judiciairement les vestiges de l’ancien régime de Macky Sall. Utilisant des termes forts, il demande une action rapide et sans concession. L’avocat, qui a jadis conseillé Ousmane Sonko dans ses frictions avec le pouvoir de Macky Sall, écrit : “Débusquer, démasquer et traquer sans état d’âme ces résidus du pouvoir vomi. Ils résistent, ils mentent, ils diffament. Avec l’argent, il leur reste un peu d’entregent. Il est urgent de sortir le détergent. À nettoyer très vite au karcher !”