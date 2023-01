Mbacké: Des écoliers évacués à l'hôpital après des affrontements avec les forces de l’ordre

La commune de Mbacké a vécu une chaude journée hier lundi où policiers et élèves se sont donnés en spectacle dans les rues. Tout est parti lorsque les potaches ont décrété une grève pour exiger la révision du programme scolaire qu'ils jugent archaïque. Les grévistes ont commencé à déloger leurs autres camarades en organisant des manifestations spontanées. Mais les limiers du commissariat de urbain de Mbacké sont intervenus pour faire régner l'ordre sur la voie publique. La situation a, dès lors, dégénéré et viré à des affrontements. Les grévistes ont lancé des pierres et des projectiles contre les policiers qui ont fait usage de grenades lacrymogènes pour les disperser. Certains potaches qui ont inhalé le gaz, se sont évanouis sur le coup. Les victimes ont été évacuées au centre de santé de Mbacké et d'autres s acheminées à l'hôpital Matlaboul Fawzayni de Touba selon une source médicale de Seneweb. Le Commissariat urbain de Mbacké avait procédé à l'interpellation de 10 grévistes. Ces derniers ont été libérés le même jour.