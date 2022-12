Marché de de l’oignon et de la pomme de terre : Oumar Diallo justifie la tension actuelle

Le Directeur du Commerce intérieur, Oumar Diallo, constate depuis quelques jours des difficultés dans la distribution de l’oignon et de la pomme de terre importés. « Il s’avère que l’oignon d’origine hollandaise qui constitue 70% des approvisionnements du pays, a vu ses cours augmenter sensiblement, passant de 13 à 19 euros le sac de 25 kg, soit un prix de revient de 13 500 F CFA alors que le prix de vente import est fixé à 10 500 F CFA, le sac de 25 kg », souligne son communiqué. Ce qui rend « impraticable le prix déterminé à l’import » par l’arrêté interministériel n°028127 du 10 novembre 2022, portant fixation des prix de l’oignon, de la pomme de terre et de la carotte, ajoute le document. Lequel, ajoute que le ministère du Commerce, de la Consommation et des Pme, Abdou Karim Fofana, « de concert avec tous les acteurs impliqués », prendra les « mesures nécessaires » pour assurer un approvisionnement « correct et régulier » du marché à « des prix justes. » Ce, en attendant l’arrivée de la production locale fin janvier 2023.