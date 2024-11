Marché de Djiddah Thiaroye Kao : la Cour suprême annule un décret de Macky Sall

Un décret de l'ancien Président Macky Sall annulé. Les Echos, qui donne l'information, indique que la Chambre administrative de la haute juridiction a pris le contre-pied du prédécesseur de Bassirou Diomaye Faye. Qui, avait procédé, par décret numéro 2021-1688 du 28 mai 2021, à «la scission de la commune de Keur Massar et fixé les limites territoriales dans les départements de Keur Massar, Guédiawaye, Pikine et Rufisque». Le même texte rattachait «une portion de la commune de Djiddah Thiaroye Kao dans laquelle se trouve le marché Boubess à la commune de Wakhinane-Nimzatt», rappelle la même source. Celle-ci ajoute que Cheikh Dieng, alors maire de la commune de Djiddah Thiaroye Kao, n'avait pas tardé à attaquer la décision devant la Cour suprême, en demandant son annulation. L'ex-responsable libéral a finalement obtenu gain de cause, tranche le journal.