Manifs à Dakar : Dakar Dem Dikk prend ses précautions

Dakar Dem Dikk annonce que les "réseaux urbain et interurbain sont suspendus pour la journée du mercredi 29 mars". L'entreprise présente "ses excuses à ses usagers pour cette suspension temporaire du réseau". Pour rappel, la coalition Yewwi Askan wi (YAW) a appelé les Sénégalais à se joindre à une marche pacifique mercredi après-midi à Dakar, veille du procès programmé du chef de file de PASTEF, poursuivi par le ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang, pour "diffamation, injures et faux". Le préfet de Dakar a interdit les manifestations de mercredi et jeudi dans la capitale en invoquant des "menaces réelles de troubles à l'ordre public". Le 16 mars dernier, Dakar Dem Dikk avait payé un lourd tribut lors des manifestations avec pas moins de trois bus saccagés.