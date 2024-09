Manifestation : Le préfet de Dakar interdit le rassemblement de l'ATEL

L'Alliance pour la transparence des élections (ATEL) comptait organiser un rassemblement ce vendredi 27 septembre, de 14 h à 19 h 30 mn, à la place de la Nation. Le préfet de Dakar ne donne pas une suite favorable à la requête de l'ATEL. Selon le préfet Mouhamed Blondin Ndiaye , une enquête diligentée par les services compétents informe que le site retenu pour abriter la manifestation est contigu à la voie de circulation du BRT. Ainsi, son occupation risque de créer des débordements sur les voies réservées et de circulation générale en même temps affecter sa mobilité ainsi que celle des personnes et de leurs biens. Toutefois, le préfet prend acte de la décision de l'ATEL de maintenir le lieu du rassemblement. À signaler que le préfet dit avoir proposé de délocaliser la manifestation dans un autre site plus approprié pour l'abriter. Suite à cela, le préfet de Dakar regrette de ne pouvoir donner une suite favorable à la requête de l'ATEL.