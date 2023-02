Manif’ à Bignona : Les confidences d’Abdoulaye Diallo qui a perdu son œil gauche

Bignona a été le théâtre d’échauffourées après les violences exercées sur Ousmane Sonko après le renvoi de son procès avec Mame Mbaye Niang le 16 février dernier. Lors des affrontements avec les policiers, Abdoulaye Diallo a été évacué au Centre hospitalier régional de Ziguinchor dit hôpital de la Paix, où il a été opéré hier vendredi. Selon les informations de Libération, il a finalement perdu son œil gauche. ll rejoue le film de l’évènement : « Le jour des faits, j’étais dans la cour de notre concession familiale. C’est quand je suis sorti de la maison, devant le portail, que je suis tombé sur un lacrymogène qui a été balancé par les forces de l’ordre et qui m’a atteint à l’œil gauche ». Il ajoute: « après la dénotation, mon grand-frère est vite sorti pour venir à mon secours (…) J’étais inconscient. Ce n’est que le lendemain que j’ai retrouvé conscience. J’ai été évacué à l’hôpital de la Paix où j’ai été opéré. Finalement, j’ai perdu mon oeil gauche. C’est la volonté divine et je l’admets. Je l’accepte et je le supporte », a raconté le jeune Diallo. Il poursuit : « je reste déterminé à défendre les intérêts de nos populations… Aux hommes politiques, je leur demande d’être juste et de ne jamais se décourager car, tout bon chemin est toujours parsemé d’embuches. »