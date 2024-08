Mandat recteur : L’Intersyndicale des PATS de l’UCAD soutient le CA

La coordination SAES de l’UCAD n’est pas la seule entité syndicale à se ranger derrière le Conseil d’administration (CA). L’Intersyndicale des PATS aussi a décidé de prêter main-forte au CA de l'UCAD, au sujet du mandat du recteur. À travers un communiqué, l’Intersyndicale dit être « en phase avec le Conseil d'Administration sur toutes ses délibérations ». L’instance composée de six syndicats déclare manifester « tout (son) soutien aux membres du Conseil d'administration » tout en « veillant sur le respect de l’autonomie des instances ». Sur un autre registre, elle rappelle que les établissements de I’UCAD ont décidé de prolonger les enseignements pour le retour à un calendrier académique normal. De ce fait, l’entité syndicale invite « l’ensemble des personnels de I'UCAD à faire preuve de sacrifice et d'engagement, comme il a toujours été le cas, pour l'atteinte des objectifs assignés ». Pour la réussite de la transition entre deux années difficiles, elle invite les acteurs à se focaliser sur l’essentiel et à privilégier le dialogue pour la stabilité du campus.