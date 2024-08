Maham Diallo et cie mutés à Tamba: Cheikh Abdou Bara Dolly approuve la décision du Président

Le député, Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly, a salué la décision du chef de l'État portant affectation des juges Mamadou Seck et Maham Diallo ainsi que du procureur Abdou Karim Diop à Tambacounda. Pour le leader du mouvement nékal fi Askan, le président Bassirou Diomaye Faye a la prérogative de nommer ou limoger qui il veut. « Je remercie le bon Dieu parce que le procureur Abdou Karim Diop et le Doyen des Juges Maham Diallo m'avaient emprisonné illégalement. Ils ont été sanctionnés aujourd'hui (Alhamdoulilah). Mais Tamba fait partie du Sénégal »., a-t-il déclaré face à la presse. Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly remettait un lot de motopompes et de carburant à Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadr en perspective du grand Magal pour lutter contre les inondations à Touba.