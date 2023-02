Macky Sall : “L’Afrique est en chantier”

Alors que les yeux sont braqués sur la cité Keur Gorgui et le Tribunal de Dakar -affaire Mame Mbaye Niang-Ousmane Sonko oblige- Macky Sall préside, à Diamniadio, la cérémonie d’ouverture du 2ème Sommet sur le financement des Infrastructures en Afrique. L’occasion pour le Président en exercice de l’Union africaine de relever que le continent “est en chantier”, “malgré les difficultés de la pandémie covid-19 et les difficultés structurelles”. Le chef de l’État sénégalais a cité quelques-uns de ces chantiers qui lui semblent les plus emblématiques : le pont de la Sénégambie sur le fleuve Gambie. “C’est une doléance de 40 ans que nous avons ainsi satisfaite depuis janvier 2019, en assurant la fluidité du transport entre les deux pays, et vers les régions sud du Sénégal”, a-t-il précisé. Il a, aussi, évoqué le chantier du pont de Rosso, sur le fleuve Sénégal lancé en 2021 par le Sénégal et la Mauritanie. “Ce pont est un chaînon du processus d’intégration africaine en tant que partie intégrante du corridor transfrontalier Tanger-Casablanca-Nouakchott -Dakar-Abidjan -Lagos”. Macky Sall s’est, enfin, réjoui que la même dynamique traverse pratiquement toute les régions du continent : “Ailleurs sur le continent, je sais que les mêmes efforts de construction d’infrastructures d’interconnexion par des financements publics se poursuivent dans l’esprit du NEPAD. Il faut s’en féliciter”.