Louga : Six maisons réduites en cendres par un violent incendie

Un violent incendie s’est déclaré hier mercredi vers 17 heures au quartier Montagne Extension dans la commune de Louga à quelques encablures du nouveau lycée. Aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée mais les dégâts matériels sont énormes : six maisons faites de case réduites en cendres, deux vaches, de la volaille, des vêtements, des vivres, des lits, des appareils électroménagers et de l’argent ont été emportés par les flammes. L’origine de l’incendie reste pour le moment inconnue, selon Ousmane Sow l’un des sinistrés joint au téléphone. Alertés, les sapeurs-pompiers aidés par les riverains ont réussi à éteindre le feu qui a déjà fait beaucoup de dégâts. Les sinistrés de ce violent incendie, qui déclarent avoir perdu tous leurs biens, ont dormi à la belle étoile. Ils interpellent les autorités étatiques pour leur venir en aide. La police a ouvert une enquête pour déterminer les causes réelles de cet incendie.