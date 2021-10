Locales 2022: Les enjeux à cibler pour les législatives et la présidentielle

L’expérience et la compétence au service d’une meilleure gouvernance des collectivités territoriales", est leur mot d’ordre. Par ordre alphabétique, les têtes d’affiche se sont succédé au présidium : Mamadou Diop Decroix, Pape Diop, Mamadou Lamine Diallo, Mayoro Faye, entre autres leaders.

Selon leur résolution lue devant la presse, "pour mettre fin aux souffrances du peuple sénégalais et à la gouvernance corrompue du régime, l’État de droit au Sénégal, et les libertés démocratiques acquises de hautes luttes sur plusieurs décennies, afin de garantir la sécurité des citoyens et le libre exercice de leurs droits individuels et collectifs, cela nécessite la mise en place d’institutions fortes, notamment une justice indépendante et une Assemblée nationale représentative et souveraine."

Les futurs enjeux

Selon la feuille de route déclinée, la dynamique sera poursuivie vers les législatives de 2022 et la présidentielle de 2024. Concernant son fonctionnement, la Coalition a mis en place un Comité national de pilotage, englobant plusieurs sous commissions : celle des investitures et opérations électorales, des finances, moyens et logistiques, de l’organisation et de la communication, la commission sociale et juridique, celle des stratégies, contenus et programmes. Un bilan sera fait, à chaque étape, afin de "réajuster la stratégie".