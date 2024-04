Report de la Biennale de Dakar : les vérités de l’ancien Secrétaire général du Dak’art

Avant le report, près de 350 000 visiteurs dont 50 000 venus de l’étranger, et 3000 créateurs, étaient attendus à la Biennale de Dakar, selon l’ancien Secrétaire général du Dak’art, Babacar Mbaye Diop. D’ailleurs, souligne-t-il, interrogé par Le Soleil, « pour les expositions ‘Off’, certains avaient déjà donné une avance pour la location. » L’événement, initialement prévu du 16 mai au 16 juin 2024, été finalement repoussé au mois de novembre prochain. « Cette biennale est une fierté pour l’Afrique. De l’extérieur, les gens étaient inquiets. Il y a eu beaucoup d’engagements du côté des biennalistes », regrette Diop. Mais, il n’est pas surpris par la tournure, compte tenu, relève-t-il, « de l’impréparation » des nouvelles autorités. Il pense que celles-ci « n’avaient pas également une information claire par rapport à l’importance de l’événement. » A l’en croire, l’équipe sortante n’est pas exempte de tout reproche car dit-il : « Les autorités sortantes ont laissé le ministère de la Culture avec beaucoup de problèmes. » L’enseignant-chercheur plaide aujourd’hui pour le changement de statut de la Biennale. Il suggère de « le rattacher au ministère chargé de la Culture et d’en faire une Fondation ou une Association. » Diop rappelle toutefois que le rendez-vous, depuis la première édition en 1992, n’a connu que deux interruptions : « D’abord en 1994 pour des motifs budgétaires, puis en 2020 pour cause de Covid-19. » « Les changements de régime en 2000 et 2012 n’avaient pas empêché sa tenue », rapporte le quotidien d’information.