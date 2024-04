Tragédie à Paos Koto à Nioro : Un choc entre un car et une charrette fait encore d’autres morts…

La route a encore tué. Après l’accident d’un bus qui s’est renversé à Kounghoul, un autre accident à Nioro a causé la mort de trois personnes. Selon Sudfm, le drame a eu lieu vers 22 heures, plus précisément à Dinguiraye dans le département de Paos Koto à Nioro. Il s’agit d’une collision frontale entre une charrette et un car, ayant causé la mort de trois personnes et blessé quatre autres.