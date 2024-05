Licenciement de femmes en état de grossesse : Le député Guy Marius Sagna se dresse en bouclier

Guy Marius Sagna se voit comme l’avocat des femmes. En effet, face aux licenciements fréquents de femmes en état de grossesse, le député exhorte le gouvernement sénégalais à réagir face à cette situation déplorable. Dans une note, le parlementaire exige des explications à la Mutuelle de santé des agents de l'État (MSAE) et annonce une manifestation contre les employeurs qui licencient des femmes en état de grossesse. « Je demande à la Mutuelle de santé des agents de l'État (MSAE) de revenir sur le licenciement d'une de ses employés qui est en état de grossesse. Je demande à la MSAE de revenir sur les mises à pied de trois de ses employées. Cela ressemble à un acharnement sur des femmes que rien ne saurait justifier. On ne licencie pas des travailleuses en état de grossesse », dit-il dans la note. Selon l’activiste, "l’État doit vite réagir". D’ailleurs en ce sens, il renseigne avoir interpellé le gouvernement sur des licenciements de femmes en congés de maternité qui travaillaient à Total et sur de fausses couches au groupe UNO et à l'autoroute à péage Ila Touba. Il prévoit également de solliciter le gouvernement sur le cas des travailleuses de la Mutuelle de santé des Agents de l'État à travers une question écrite, dans les prochaines heures. Et, à l’en croire, la prochaine étape de cette lutte est une « manifestation contre les employeurs qui licencient des femmes en état de grossesse ».