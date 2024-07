Les militaires invalides du Sénégal exigent leurs indemnités et menacent d’investir la rue

Les anciens militaires invalides du Sénégal ont exprimé leur frustration et leur détermination à obtenir les indemnités promises par l'État, allant de 2 à 5 millions de francs CFA. Sur iRadio, Ousseynou Fall, deuxième vice-président de l'Association nationale des anciens militaires invalides du Sénégal, revient sur le caractère légal et légitime de leurs revendications. Selon lui, depuis le 10 décembre, les anciens militaires attendent la mise en œuvre des mesures annoncées par la Direction des relations publiques des armées (DIRPA) et soutenues par le président Macky Sall. « Nous avons alerté plus d'une fois, les autorités compétentes ont été saisies, mais le problème reste entier », a déclaré Ousseynou Fall. L'association réclame des indemnités comprises entre deux millions pour certains et cinq millions pour d'autres ainsi que la revalorisation des pensions, l'accès aux logements sociaux et la mise en place d'emplois réservés pour les militaires invalides. Et face à l'inaction des autorités, les anciens militaires prévoient de manifester mardi prochain, avec ou sans autorisation. « Nous avons tous servi notre pays avec dignité. Ils nous doivent ces indemnités et les temps sont durs. Trop, c'est trop », a ajouté M. Fall. Avant d’insister sur l’urgence de leur situation et la nécessité de réponses concrètes de la part du gouvernement avant que l’irréparable ne se produise.