L’échéance des élections présidentielles de 2024 au Sénégal est entachée par l’ombre grandissante de l’ingérence française, soulignant les risques graves que cela pose pour la souveraineté démocratique du peuple sénégalais. Après les pertes notables au Mali, au Niger et au Burkina Faso, la France semble déployer des tactiques questionnables pour influencer le paysage politique sénégalais. Des allégations crédibles pointent du doigt une implication directe dans la répression du peuple, notamment par la fourniture d’armes et les conseils de certains colonels aux forces de sécurité sénégalaises. Une lacune inquiétante réside dans le fait que la France n’a jamais publiquement dénoncé les dérives autoritaires du régime en place, suscitant des inquiétudes quant à son soutien tacite à des pratiques contraires aux principes démocratiques. Les médias français sont également mis en cause, accusés de manipulations et de diffusion de contre-vérités qui serviraient les intérêts de cette ingérence pernicieuse. Au cœur de ces manœuvres, la France semble favoriser un candidat qui serait aligné sur ses propres intérêts, soutenu par des lobbies économiques influents. Cette collusion entre la politique et les intérêts économiques soulève des questions fondamentales sur la démocratie et la transparence dans le processus électoral sénégalais. Plus préoccupant encore, il est évoqué que la France serait prête à cautionner un potentiel hold-up électoral. Cela souligne l’urgence pour la communauté internationale de surveiller de près le déroulement des élections au Sénégal, afin de garantir l’intégrité du processus démocratique et d’empêcher toute manipulation qui pourrait compromettre la volonté authentique du peuple sénégalais. Dans cette période cruciale, la transparence, l’impartialité et le respect des principes démocratiques doivent être les piliers de la conduite des élections au Sénégal. La communauté internationale doit agir de manière collective pour protéger la souveraineté du peuple sénégalais et assurer que leurs aspirations démocratiques ne soient pas sacrifiées sur l’autel des intérêts étrangers.