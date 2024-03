Léna Séne s'explique : "Pourquoi je soutiens Bassirou Diomaye Faye"

A quelques jours de la Présidentielle, Léna Sène a quitté Karim Wade pour rejoindre Bassirou Diomaye Faye. L'ex-directrice de campagne d'Idrissa Seck a fait une publication sur sa page Facebook pour s'expliquer. «Chers compatriotes et camarades partageant avec nous les mêmes convictions et aspirations pour l’émergence d’une république forte qui se consolide à travers une synergie d’équipe inclusive. Il est aujourd’hui heureux de voir que cette constance qui est la nôtre, est appréciée et partagée sans réserve par différentes coalitions politiques, dont la coalition « Diomaye Président », qui a humblement souhaité s’associer à notre démarche. Le contexte politique du moment, nous amenant, (après mûre réflexion), à prendre une décision forte qui met en exergue, la préservation de l’intérêt supérieur de notre cher pays, je vous annonce qu’à la faveur d’échanges sur des questions de fond relatives à une gestion plus intègre et républicaine du pays, j’ai été heureuse de réaliser que nos aspirations d’un Sénégal debout et prospère sont bien prises en compte dans leur offre programmatique, en tout cas une bonne partie de ce qui m’avait motivée à dire « oui » à un autre candidat finalement invalidé. En conséquence je vous annonce que j’ai répondu favorablement à l’appel de : Bassirou Diomaye Faye et de Ousmane Sonko. Je m’investis désormais avec conviction, (comme toujours), dans « Diomaye President » pour une victoire éclatante au soir du 24 mars 2024 », a-t-elle écrit.