Législatives 2024: Me Moussa Diop porte plainte contre son mandataire, Boubacar Camara pour abus de confiance

Le président du parti And Gor Jotna, Me Moussa Diop a porté plainte contre son mandataire, Boubacar Camara pour abus de confiance. Selon l’ancien directeur de Dakar Dem Dikk, M. Camara,a été choisi comme mandataire de leur parti politique pour les besoins des élections législatives du 17 novembre 2024. Mais, après avoir formalisé le jeudi 26 septembre 2024 auprès de la Direction générale des élections leur déclaration de candidature, le sieur Camara, attendu le dimanche 29 septembre 2024 pour procéder au dépôt physique de la liste, ne s'est pas présenté le jour du dépôt. Il est resté ensuite sans donner de ses nouvelles. ‘’C'est à 12h25 ce dimanche (hier, ndlr) qu'une vidéo postée sur Youtube m'est parvenue montrant le sieur Boubacar Camara en train de tenir une conférence de presse pour s'opposer à la candidature du Parti prise démocratiquement à la majorité de ses responsables. Cette attitude du sieur Boubacar Camara constitue un véritable abus de confiance dont est victime le Parti AND GOR JOTNA’’, mentionne l’avocat sur sa pleine. ‘’Nous sollicitons que l'intéressé soit poursuivi de ce chef pour avoir confisqué arbitrairement les listes et dossiers devant être déposés ce jour (29 septembre 2029) avant minuit (00h, dernier délai légal)’’, demande-t-il.