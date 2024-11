Législatives 2024 : Aly Ngouille Ndiaye félicite Ousmane Sonko

L’ancien ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, a adressé ses félicitations au parti Pastef/Les patriotes et à son président Ousmane Sonko, "au vu des tendances qui reflètent la confiance et l’espoir que le peuple sénégalais place en vous", a écrit Aly Ngouille Ndiaye sur sa page Facebook. Le maire de Linguère encourage les responsables du parti présidentiel à rester fidèles aux valeurs d’engagement et de détermination pour répondre aux attentes des Sénégalais. « Que cette nouvelle page de l’histoire de notre pays soit marquée par le dialogue, la justice et le développement inclusif pour le Sénégal », renchérit le président du parti PSD AK Ndiariniou Rewmi. À Linguère, les premières tendances donnent la coalition Pastef victorieuse des élections législatives avec 29 096 voix, suivie de la coalition Takku Wallu qui totalise 21 991 voix et la coalition Jàmm ak Njarin 3e avec 10 684 voix.