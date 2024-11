Législatives 2024 : 527 agents mobilisés pour une couverture électorale nationale (RTS)

Dans un communiqué adressé à ses collaborateurs, Pape Alé Niang, Directeur général de la Radio Télévision Sénégalaise (RTS), a détaillé les efforts déployés par l’entreprise publique pour assurer une couverture médiatique rigoureuse et équilibrée des élections législatives du 17 novembre 2024. Selon Pape Alé Niang, « une grande partie du personnel a été mobilisée pour la conduite des différentes activités » en lien avec cet événement. Il a tenu à saluer l’engagement et le professionnalisme des équipes, affirmant : « C’est le lieu d’adresser mes vives félicitations à tous pour leur engagement sans faille, leur disponibilité à toute heure et leur professionnalisme avéré ». Pour garantir une couverture équitable des activités des différentes formations et coalitions politiques, la RTS a mis à la disposition de chaque entité une équipe composée d’un journaliste, d’un cameraman, d’un preneur de son et d’un chauffeur, appuyée par un véhicule. « Chacun a perçu, conformément à la réglementation, cinq cent mille (500.000) F CFA, au titre de ses frais de mission », a précisé le Directeur général. Au-delà de cette dotation réglementaire, Pape Alé Niang a pris l’initiative d’octroyer une prime exceptionnelle de cent mille (100.000) F CFA à 345 agents engagés sur d’autres activités liées à l’élection. « À ce jour, seuls quatorze (14) n’ont pas encore récupéré leur prime », a-t-il indiqué. Il a précisé qu’au total, 527 agents ont été sollicités, pour un montant global de 135.279.000 F CFA, incluant frais de mission et primes. Face aux critiques sur le caractère modique de la prime ou son absence de généralisation, Pape Alé Niang a tenu à rappeler que « ladite prime ainsi que ses conditions d’octroi ne sont, jusqu’à preuve du contraire, encadrées par aucun texte et ont toujours été laissées à la discrétion du Directeur général ». Il a justifié sa décision par les contraintes budgétaires actuelles, tout en assumant sa responsabilité : « C’est donc en tenant compte du contexte et notamment des possibilités financières actuelles de la RTS que j’ai, en toute responsabilité, pris cette décision ». En dépit des critiques, le Directeur général a exhorté ses équipes à recentrer leurs efforts sur les objectifs fondamentaux de l’institution : « Dès lors, je vous invite, toutes et tous, à fédérer nos énergies pour relever notre défi commun qui est de réconcilier la RTS avec le public ». Il a toutefois regretté que « certains agents ne restent préoccupés, en premier lieu, que par l’argent ». Pape Alé Niang a conclu sur une note d’espoir en exprimant son engagement en faveur d’un meilleur avenir pour le personnel de la RTS : « Je reste conscient, pour ma part, que chaque agent de la RTS, pleinement investi dans son travail, mérite plus et je m’y emploie, tous les jours et sans relâche, pour qu’il en soit ainsi dans un avenir proche ».