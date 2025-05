Le rappeur Khalifa placé en garde à vue

Le rappeur et activiste Khalifa Ababacar Khoureychi Bâ, connu sous le nom de scène Khalifa Rappeur, a été placé en garde à vue par la Division spéciale de cybersécurité (DSC), selon plusieurs sources.



Cela, suite à sa convocation, ce jeudi 8 mai, par ladite unité spécialisée dans la lutte contre la cybercriminalité. L’artiste avait lui-même annoncé sa convocation la veille via un message publié sur ses réseaux sociaux, déclarant : « Khalifa rappeur convoqué à la Brigade Cybersécurité ce jeudi 8 mai. » Il y ajoutait sa détermination à « dénoncer tous ces criminels fonciers et financiers », appelant à une « justice égale pour tous ».



Mais ce sont surtout certains propos tenus sur les réseaux sociaux qui pourraient lui valoir des poursuites judiciaires. Dans une publication récente, Khalifa Rappeur affirmait que « le chanteur Wally Seck aurait quitté le Sénégal pour se réfugier aux États-Unis, en compagnie d'Amadou Sall. » Il est allé plus loin en écrivant : « Si seulement vous étiez au courant de toutes les informations que nous détenons sur Wally Seck, vous allez le tuer au grand bonheur du Sénégal. C’est avec nos milliards qu’il a acheté des villas pour ses musiciens, ses amis, et qu’il finance ses frères et sœurs, en se cachant derrière des prête-noms que nous révélerons. »



Pour l’heure, les raisons précises de la garde à vue n’ont pas encore été dévoilées.