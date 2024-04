Le point de vue du comité de défense des intérêts du tourisme pour l'élection présidentielle de 2024 sur le 1er discours du nouveau président de la république du Sénégal

Notre sentiment est que ce discours est positif, global, énergétique, courageux et résolument tourné vers l'endogénéité de notre économie pour lequel le tourisme a un rôle central à jouer. Le chef de l'état a dit : "*Chers jeunes du Sénégal, je fais miens vos rêves, vos aspirations, et vos ambitions légitimes de réussir pour être utiles à vous-mêmes, à vos familles, vos communautés et votre pays*. *L’éducation, la formation aux métiers, l’emploi, l’entreprenariat des jeunes et des femmes restent des défis majeurs à relever. J’en ferai une priorité élevée des politiques publiques, en concertation avec le secteur privé.*" Notre point de vue, je pense est que nous devons lui proposer des solutions pour les diplômés, un contenu pour la formation aux métiers du tourisme, l'insertion en milieu professionnel, et des stages de perfectionnements. Le chef de l'état a ensuite dit : "*Pour encourager la création d’emplois, je compte m’appuyer sur un secteur privé fort parce que soutenu par l’ETAT*. *Sur la base de nos besoins prioritaires, nous travaillerons ensemble pour endogénéiser notre économie*. *Bien entendu, le secteur privé international aura son plein rôle à tenir.*" Dans ce paragraphe le chef de l'état interpelle le tourisme comme acteur majeur du secteur privé. Donc nous sommes concernés puisque le tourisme crée des emplois, créé de la richesse, ceci sans nommer le tourisme, le chef de l'état l'a regroupé dans le cadre macro des activités qui participent fortement au pib du pays. Donc, c'est à nous acteurs de savoir quelle est notre place dans ce discours, de nous approprier son contenu puisque nous participons à plus de 7% du Pib national. Ceci pour dire que nous sommes interpellés et nous sommes au cœur des préoccupations du nouveau président de la république. Restons oujours dans le discours du chef de l'état "*De même, il y a urgence à gagner notre souveraineté alimentaire en investissant plus et mieux dans l’agriculture, la pêche et l’élevage, les trois mamelles nourricières de notre pays*" Peut ici nous aurions souhaité que le chef de l'etat y associe le tourisme lorsqu'il cite les secteurs prioritaires a forte main d'œuvre et a valeur ajoutée importante. Il aurait été plus pertinent de citer le tourisme car sans le tourisme ces trois secteurs battraient de l'aile à coup sûr et certain. Ce n'est pas moi qui le dit, mais des économistes et des financiers qui le répètent à volonté que la première industrie du monde et au monde est le tourisme. Il est loin, tres lion devant le pétrole, l'armement, le nucléaire, et j'en passe, mais sa transversalité lui permet de tirer les autres secteur tels que le bâtiment, l'agriculture, les industries alimentaires, les industries de loisirs, etc... Ne pas accorder au tourisme la place qu'il mérite est un suicide économique et un recul au plan de la diplomatie des peuples et des cultures. *Conclusion* En revenant sur le discours globalement du chef de l'état nous disons que le signal est positif et alerte, et c'est le plus important. le chef de l'etat préconise des solutions qui peuvent être salutaires avec l'aide du secteur privés qu'il invite à dew rencontres, des échanges, des assises, des concertations. Quoi de plus et de mieux que d'écouter les professionnels et les experts du tourisme et tous les acteurs de la chaîne de valeur. Comprenons et soyons conscients, que nous sommes l'un des deux pieds sur lequel fonctionnent un état c'est à dire un secteur public organisé, attentif, impartial et un secteur privé, fort dynamique travailleur, qui doivent travailler étroitement en bonne intelligence pour l'émergence de notre pays. Un peuple, un but une foi. *Mouhamed faouzou Dème Expert en tourisme Président du comité de défense des intérêts du tourisme pour l'élection présidentielle de 2024*