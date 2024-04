Le plan fou du Barça pour garder Xavi, le Real Madrid prépare un coup double à 145 M€

Joan Laporta fait une promesse folle à Xavi, le Real Madrid va sortir le chéquier pour deux cracks, l’AC Milan fonce sur un Bleu, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Laporta fait le forcing pour Xavi Le FC Barcelone travaille sur un objectif fou : celui de convaincre Xavi de rester. Le Mundo Deportivo détaille dans son édition du jour «le plan pour Xavi» qui consiste à le faire changer d’avis alors qu’il a annoncé son départ à l’issue de la saison. Mais depuis cette annonce qui a eu l’effet d’un électrochoc, le Barça montre un tout autre visage. Fervent défenseur de Xavi, Joan Laporta veut tout faire pour le conserver jusqu’en 2025 avec potentiellement une année en option. Le président estime qu’il est le meilleur pour diriger les jeunes. Il valorise son rôle d’homme de club et espère lui offrir des recrues comme Erling Haaland. Le média donne d’autres noms comme Kimmich, Zubimendi ou encore Bernardo Silva dans ses pages intérieures. Reste à savoir si le discours sera le même en cas d’élimination face au PSG en Ligue des Champions. Le Real chasse deux cracks Le Real Madrid va vivre un été très très mouvementé. Le club madrilène est en train de construire un onze hallucinant pour le futur. Comme le placarde Marca sur sa Une, Yoro et Mastantuono sont dans le viseur. Rien de vraiment nouveau, mais à en croire le journal, le Real Madrid «les veut maintenant» pour griller la concurrence. Rappel des prix, 100 M€ pour le Lillois et 45 M€ pour le crack de River Plate. Les deux sont respectivement âgés de 18 ans et 16 ans, deux coups pour le futur donc. Pour l’international espoir, le dossier est en bonne voie étant donné que le joueur donne sa priorité à Madrid. Pour le jeune buteur argentin, l’idée est de le sécuriser le plus rapidement possible. Car la concurrence est féroce dans les deux dossiers, le PSG étant notamment intéressé. L’AC Milan vise un nouveau Bleu Comme vous le savez, l’AC Milan est très friand des talents français. À la recherche d’un milieu de terrain défensif, le club milanais avait coché le nom de Khéphren Thuram. Et bien dans ses pages intérieures, La Gazzetta dello Sport révèle que l’AC Milan en pince pour Youssouf Fofana de l’AS Monaco. Il répond parfaitement au profil recherché qui viendrait renforcer un milieu de terrain plus fort en phase offensive que sans ballon. L’AS Monaco réclame 30 M€ mais, à un an de la fin de contrat de l’international français, il est probable que l’affaire puisse se conclure à 20 M€ plus des bonus, explique le journal transalpin. Tout cela devrait se décider avant l’Euro.